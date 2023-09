Il 9 ottobre il collaudo della discarica di Bellolampo: a Palermo arriveranno tecnici da Roma

Ambiente, risorse idriche , rifiuti e gestione delle discariche sono i temi che sono stati affrontati questa mattina tra il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore regionale all’Energia Roberto di Mauro , nel corso di un incontro al quale vi hanno preso parte i dirigenti provinciali del Movimento Popolare per la Autonomia, Salvino Caputo, responsabile del Dipartimento per i rapporti con il governo regionale e l’Ars, Pietro Rao, sindaco di Partinico e responsabile del settore Enti Locali e Salvatore Lentini, responsabile per l’Organizzazione.

Di Mauro, ha reso noto al sindaco di Palermo che il prossimo 9 ottobre verrà collaudata, con l’ausilio di tecnici provenienti da Roma, la discarica di Bellolampo. Ed ha assicurato il supporto ed il sostegno organizzativo e finanziario dell’Assessorato nell’affrontare i delicati temi delle risorse idriche e dei rifiuti, temi al centro del dibattito politico cittadino. È stata concordata la costituzione di un tavolo tecnico permanente tra assessorato e Comune di Palermo per la verifica costante delle iniziative da adottare per contribuire a risolvere le emergenze cittadine in tema di rifiuti.

«Siamo vicini dal punto di vista politico ed istituzionale - ha detto Di Mauro - a Lagalla e alle istituzioni cittadine, proprio in questo delicato momento politico che vede un confronto acceso tra i partiti che sostengono la amministrazione ed il sindaco sulla composizione della giunta di governo locale». Ed in tal senso, hanno evidenziato Salvino Caputo, Pietro Rao e Salvatore Lentini, «non soltanto non abbiamo rappresentato alcuna questione di natura politica, ma abbiamo rassegnato la piena collaborazione e vicinanza del Movimento a sostegno della azione politica ed amministrativa portata avanti dal sindaco e dall’amministrazione comunale».

«Nei prossimi giorni - ha concluso Caputo - presenteremo una serie di propose in tema di rifiuti, verde pubblico, tutela ambientale vivibilità cittadina e di sostegno al commercio e alla imprenditoria del capoluogo».