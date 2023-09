Palermo, mini rimpasto in giunta al comune: Forza Italia si tiene la Pennino, Alongi succederà a Mineo

Il sindaco ieri ha incontrato Forza Italia. Sulla questione della sostituzione dell’assessore in giunta, Marcello Caruso - commissario regionale del partito - a sorpresa ha certificato che la loro intenzione è di chiedere la sostituzione del solo Andrea Mineo, passato con Fratelli d’Italia. Dunque, gli azzurri hanno intenzione di tenere in giunta Rosi Pennino, benché sia espressione del vecchio capo del partito, Gianfranco Micciché.

«Pennino ha lavorato bene come anche l’altro assessore (Tamajo, ndr) per espressa conferma del primo cittadino. Quindi non c’è motivo di modificare il quadro essendo per noi il bene della città ciò che conta in primo luogo. Noi chiediamo la sostituzione di Andrea Mineo ormai transitato sotto altre insegne». E il nome che viene proposto è quello di Pietro Alongi, diretta espressione del governatore Renato Schifani.

Sul Giornale di Sicilia domani in edicola un ampio servizio di Giancarlo Macaluso