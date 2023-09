Palermo, nuovo regolamento per il mercato coperto di Ballarò

Sarà necessario un nuovo regolamento comunale per assegnare gli stalli del mercato di Ballarò a Palermo. L’area coperta di piazza del Carmine dovrà ancora attendere perché la vecchia regolamentazione violerebbe il principio della libera concorrenza. Per questo motivo, sulla base di un parere della segreteria generale, la giunta presieduta da Roberto Lagalla ha deciso di riformulare il testo e presentarlo questa settimana a Sala Martorana per l’approvazione.

«In questi mesi c’è stato un confronto serrato con la circoscrizione, le commissioni competenti e le associazioni coinvolte - dice l’assessore alle Attività produttive Giuliano Fiorzinetti - al fine di condividere alcune modifiche rispetto al bando precedente. Ad esempio, abbiamo deciso di non prevedere nessun bar all’interno del capannone. Questa ipotesi, a nostro avviso, avrebbe potuto creare degenerazioni difficili da gestire a cui purtroppo siamo abituati ad assistere in zone limitrofe della città». Forzinetti evidenzia che è stato «aumentato lo stanziamento di risorse di ulteriori 100 mila euro per gli operatori in modo da rendere ancora più vantaggioso il processo di regolarizzazione».