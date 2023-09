Il Viminale dà il via libera alle assunzioni al Comune di Palermo

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, riunitasi al Viminale sotto la presidenza del sottosegretario Wanda Ferro, dà il via libera alle assunzioni al Comune di Palermo. La Commissione ha esaminato le problematiche del personale degli enti locali e della finanza locale di diversi Comuni. Per quanto riguarda Palermo si è occupata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La sua approvazione ministeriale consente, tra l’altro, di procedere all’assunzione di 11 funzionari a tempo indeterminato (il concorso è già definito), di 14 a tempo determinato e permette di stabilizzare 90 Asu e di trasformare 80 contratti da tempo parziale a tempo pieno. All’attenzione dell’organismo del ministero degli Interni anche il bilancio stabilmente equilibrato di Giarre in provincia di Catania (Comune finora in dissesto). Assunzioni autorizzate anche presso il Comune di Naro nell’agrigentino.