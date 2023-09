Palermo, cassonetti davanti alla scuola Parlatore: protesta di insegnanti e studenti

«Non è tollerabile che i cassonetti dell’indifferenziata utilizzati dalle attività di ristorazione vengono nascosti ai turisti di corso Vittorio Emanuele e posizionati davanti alla scuola Filippo Parlatore di piazzetta Montevergini, nel centro storico. Rappresenta una grave emergenza sanitaria anche perché in questi giorni la raccolta non è stata puntuale e spesso avviene contemporaneamente all’ingresso degli alunni a scuola». Lo dicono gli studenti e gli insegnati dell’istituto tecnico statale Filippo Parlatore che hanno chiesto alla Rap, la società che gestisce i rifiuti a Palermo, di rimuovere i cassonetti che si trovano nei pressi dell’ingresso della scuola.

«La scuola è iniziata da qualche giorno - aggiungono gli insegnanti - e anche quest’anno abbiamo trovato i cassonetti posti davanti all’ingresso. Chiediamo alla Rap di rimuoverli per scongiurare un serio problema igienico sanitario». «Scriverò al sindaco al presidente della Rap Giuseppe Todaro, al presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo, affinché si possa modificare il regolamento della Rap per togliere il posizionamento dei cassonetti davanti le scuole. Mi rendo disponibile nel mio comprensorio con i tecnici rap per sopralluoghi nelle scuole è stabilire lo spostamento affinché si possa risolvere questo indecoroso scempio per i nostri dirigenti scolastici e i nostri bambini», dice il presidente della quinta circoscrizione, Andrea Aiello.