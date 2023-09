Palermo, appaltati i lavori nei licei Umberto, Garibaldi e Regina Margherita

Piano di investimenti per manutenzioni e ristrutturazioni nelle scuole palermitane per quasi 14 milioni di euro. La Città Metropolitana ha appaltato lavori nei licei Garibaldi, Umberto e Regina Margherita di Palermo.

Al liceo classico Umberto (nella foto) di via Filippo Parlatore si interverrà sui prospetti, sull’adeguamento sismico, sui controsoffitti e sulle aree sportive esterne. La spesa prevista è di 3,7 milioni di euro. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Olimpia Costruzioni di Montelepre che ha offerto un ribasso d’asta del 36,1 per cento.

L’adeguamento sismico è al centro dell’intervento, che riguarderà l’edificio, dove è ospitato il liceo classico Garibaldi di via Canonico Rotolo. L’importo della spesa è di 1,4 milioni. Ad aggiudicarsi la gara è stata l’impresa Idrogedil con sede a Palermo che ha offerto un ribasso dell’1,50 per cento. Gli interventi negli edifici dell’Umberto e del Garibaldi sono inseriti nel piano triennale dell’edilizia scolastica regionale.

Sarà l’impresa Repin di Aci Catena a realizzare il progetto di ristrutturazione, tramite demolizione e ricostruzione, del plesso scolastico del liceo delle scienze umane Regina Margherita di via Casa Professa (ex scuola Cascino). La spesa per quest’opera di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico è di 8,5 milioni. La ditta vincitrice ha offerto un ribasso dell’11,7 per cento.

Tutte le opere, assegnate nella forma dell’appalto integrato, dovranno essere completate entro il termine massimo fissato per i progetti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) del 30 giugno del 2026.