Palermo, entro l’anno le prime gare del piano triennale delle opere pubbliche

«Ieri sera il Consiglio comunale ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2023-25, un risultato importante che ci permetterà di cambiare volto a questa città. Saranno realizzate 50 opere con un investimento di 450 milioni di euro che permetterà di rifare strade, marciapiedi, scuole, attivare mense e palestre scolastiche, di ampliare il cimitero di Santa Maria di Gesù, il forno crematorio dei Rotoli, di intervenire per il restauro di edifici storici, per la costruzione di nuovi asili e di procedere alla riqualificazione della piazza di Mondello». Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

«Interverremo per migliorare l’arredo urbano, l’illuminazione e, in generale, per rendere più vivibile questa città, senza escludere le periferie da questo imponente progetto di rilancio - aggiunge - Già entro l’anno tutte queste opere andranno in gara, per procedere quanto più velocemente possibile alla loro realizzazione. Ringrazio la giunta per l’impeccabile lavoro di squadra e, in particolare, il Consiglio comunale e il suo presidente per il grande lavoro compiuto nell’esclusivo interesse dei palermitani e del futuro di questa città. Ora si attende l’approvazione del Bilancio consuntivo 2022 per ridare linfa ad un’amministrazione che finalmente può tornare ad operare su questa città».