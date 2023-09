Monreale, il sindaco Arcidiacono incontra il nuovo capitano dei carabinieri Giaquinto

Oggi pomeriggio in Sala Rossa il sindaco Alberto Arcidiacono ha accolto il nuovo capitano Niko Giaquinto che è stato nominato comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale . Alla cerimonia vi hanno preso parte, fra gli altri, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia gli assessori Giuseppe Di Verde, Luigi D’Eliseo e Fabrizio Lo Verso , i consiglieri comunali Santina Alduina e Pippo Lo Coco il comandante della Stazione Carabinieri Antonio La Rocca e il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli e Salvo Giangreco.

“È importante il lavoro di squadra - ha dichiarato il capitano -in una realtà locale dove è più facile capire le problematiche. Cercherò di portare avanti il lavoro del mio predecessori n sinergia con le istituzioni La storia è l’esempio dei capitani Emanuele Basile e Mario D’Aleo è un motivo di orgoglio per l’incarico che assumo. È importante investire sui giovani sulla loro educazione e sulla loro coscienza sulla cultura dello Stato e delle Istituzioni”.

Il primo cittadino ha donato al capitano Giaquinto un cadeaux che rappresenta il logo del Comune per augurare un buon inizio ed ha sottolineato che il rapporto tra l’Arma e il Comune è assolutamente importante per il lavoro che tutti i carabinieri svolgono a favore della collettività .”Il nostro rapporto con l’Arma dei carabinieri, è sempre stato improntato alla massima collaborazione e stima in un percorso che ha come principale obiettivo la sicurezza della città “.