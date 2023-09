«Basta con stupri e assalti ai negozi»: contro i delinquenti e la mala-movida pronta la Control room del Comune di Palermo

«Da qui a breve verrà inaugurata presso il Comando di polizia municipale di Palermo la Control room, un sistema integrato di controllo del territorio che interverrà su vari ambiti, dalla mobilità alla tutela dell’ambiente e che avrà un collegamento con le centrali operative delle forze dell’ordine»: il sindaco Roberto Lagalla approfondisce con il Giornale di Sicilia in edicola stamattina, in un servizio curato da Umberto Lucentini, il tema della sicurezza in città, dopo avere parlato, ieri mattina a Start di Skytg24, dello stupro del 7 luglio. Anche gli appelli dei commercianti per avere garantita sicurezza - i negozi presi di mira da ladri e rapinatori sono una drammatica realtà- trovano una risposta da Lagalla: «È un tema presente nell’agenda di questa amministrazione e ringrazio il prefetto e le forze dell’ordine per la sensibilità e il sostegno che stanno mettendo in campo su questo aspetto. Lo stiamo facendo da mesi con l’intensificazione dei controlli per fronteggiare la mala-movida ed è stato fatto anche negli ultimi giorni con l’obiettivo che non deve essere repressivo, ma di controllo e prevenzione. È chiaro che non ignoriamo anche il grido d’allarme dei commercianti e i nuovi dispositivi di sorveglianza della città potranno aiutare a combattere le diverse forme di criminalità».