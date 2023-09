Rifondazione a Palermo: "No all'aumento delle indennità della giunta". Raccolte 3.500 firme

Il segretario di Palermo di Rifondazione comunita, Ramon La Torre, ha scritto al presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo per informarlo della petizione, firmata da 3.500 cottadini, per contestare la decisione giunta «e presto del Consiglio comunale, di aumentare in maniera spropositata il volume delle indennità di carica e i gettoni di presenza per consiglieri e consigliere».

«La città soffre, il processo di austerità a cui andiamo incontro - aggiunge - e le riluttanze manifestate da questo governo cittadino di approcciarsi con maggiore aderenza alla Costituzione rispetto alla progressività della tassazione, già manifestatasi nell’applicazione dell’aumento dell’addizionale Irpef, avrebbero imposto maggiori cautele e il ricorso a un meccanismo che si adagiasse a quelli che sono i normali adeguamenti di stipendi e salari al costo della vita, cosa di cui i normali cittadini spesso non riescono a beneficiare. Appare ancora più sfrontato questo vostro gesto anche alla luce del silenzio immotivato rispetto alla richiesta inviatavi diversi mesi fa con cui chiedevamo l’approvazione del regolamento per la partecipazione. Questo vostro atteggiamento è riassumibile in: ‘Governiamo noi e facciamo quello che vogliamo».

Il Prc chiese «un ripensamento dei meccanismi messi in atto rispetto alla questione degli aumenti delle indennità e sopratutto la richiesta di prelievo della proposta di delibera di cui all’odg del Consiglio comunale riguardante il regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare».