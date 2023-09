Palermo, arrivano i bagni chimici nei mercatini rionali: i primi due in via La Franca

Per ora ce ne sono solo due in un mercatino. Fra un po’ si estenderanno a tutti i 22 appuntamenti rionali di Palermo con frutta, verdura e masserizie varie. Ieri il Comune ha collocato i primi due bagni chimici in via Sebastiano La Franca. Un intervento che le amministrazioni hanno promesso e che non si è mai realizzato e che l’assessore comunale Giuliano Forzinetti, delega alle Attività produttive, definisce «un impegno di civiltà».

Secondo l’assessore, che si è presentato in via La Franca assieme al sindaco Roberto Lagalla e ai componenti della commissione, è «un segnale per il tessuto produttivo per la città, con il quale l’amministrazione intende mantenere una collaborazione, finalizzata al rispetto delle regole e al miglioramento dei livelli di pulizia delle aree di mercato».

Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, commenta: «Può sembrare banale, ma che per tanti operatori e semplici cittadini è invece un'importante novità. Vogliamo dare più decoro e offrire un servizio igienico fondamentale a chi lavora o compra». «Come commissione igiene e sanità - commenta Salvatore Imperiale, presidente della quarta commissione consiliare - ci siamo confrontati più volte sul tema, sostenendone l'importanza - Chiediamo sempre la massima collaborazione alle categorie produttive interessate al fine di mantenere alti i livelli di decoro e pulizia dei mercati». Anche il consigliere comunale Giovanna Rappa si congratula con Forzinetti. «Un servizio importante e necessario per chi ci lavora e per i cittadini che frequentano il mercato – dice il consigliere - ma che mancava da tantissimi anni. Un primo piccolo passo, ma che darà un po' più di decoro ai mercati ».

A stabilire che le aree devono essere dotate di servizi igienici del resto è la legge. L’amministrazione deve garantire l’interesse pubblico sia degli esercenti che dei fruitori di mercati e fiere di avere la possibilità di usufruire dei bagni, preservando inoltre le condizioni igienico sanitario delle aree interessate e delle immediate vicinanze. Siccome non è possibile intervenire con dei progetti strutturali, l’amministrazione ha deciso di appaltare la posa di servizi chimici.