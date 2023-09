Corleone, arrivano i parcheggi a pagamento in alcune strade del centro

Il parcheggio in alcune strade di Corleone diventa a pagamento. Lo stabilisce una delibera della giunta comunale del 31 agosto. Per il pagamento si potranno utilizzare parcometri o schede «gratta e parcheggia». Il provvedimento sarà attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Le tarisse sono 80 centesimi per un’ora, 50 centesimi per mezz’ora e 5 euro per tutto il giorno.Ci sarà anche la possibilità di fare degli abbonamenti: 25 euro è il costo di quello mensile, 120 il semestrale, 200 l’annuale.

«Il provvedimento - afferma il sindaco Nicolò Nicolosi - ha la finalità di regolamentare la sosta, cosa che avviene in tutte le città, e abituare i cittadini, ove possibile, a non usare sempre la macchina per itinerari brevi e a camminare a piedi, cosa che fa bene alla salute, oltre che all’ambiente. Abbiamo già previsto che almeno un mezzo pubblico circoli regolarmente in città per collegare le zone più periferiche al centro».