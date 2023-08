Materasso davanti al cimitero, caccia a chi abbandona i rifiuti a Partinico: tutto verrà pubblicato sui social

Tolleranza zero nei confronti di chi abbandona i rifiuti a Partinico. A lanciare la sfida è il sindaco Pietro Rao che da giorni pubblica video e fotografie di persone che lasciano sacchi con spazzatura per strada o, ancora, rifiuti ingombranti. E anche il vicesindaco Sergio Bonnì è andato all'attacco pubblicando nella giornata di ieri una foto che ritrae un materasso davanti all'ingresso del cimitero e scrivendo: «Alla moglie è sembrato troppo "molle"..... Anche tu sei stato immortalato dalle telecamere. PS. Una copia della foto ti sarà recapitata a futura memoria dei tuoi figli in modo che si rendano conto che padre "inutile" hanno».

Il primo cittadino, che nelle ultime ore ha mostrato sui social strade pulite da rifiuti abbandonati, annuncia l'installazione di nuove telecamere e fa sapere che tutto ciò che verrà ripreso sarà pubblicato sui social. «Sappiate - ha detto Rao - che il limite della tolleranza è stato ampiamente superato e da oggi le misure adottate saranno molto pesanti. Gli indegni devono sapere che ci sono più telecamere di quanto possano immaginare e nei posti più impensabili e le campagne più sperdute. Quando lo riterremo opportuno pubblicheremo tutto».

«Bravo! Hai fatto centro ....e pure noi. Riceverai un bollettino di 415 euro», aveva scritto giorni fa pubblicando un video nel quale si vede qualcuno gettare dalla propria auto un sacchetto per poi fare retromarcia e andare vie. E ancora, qualche giorno dopo una "particolare" classifica: «Campionato partinicese di abbandono rifiuti: 1° classificato: indegno su Fiat Panda; 2° classificato: suino su Smart. Questo gioco comincia a piacermi», mostrando altri video con gente che abbandona i rifiuti.

Pietro Rao ha annunciato l'installazione di telecamere e saranno tantissime le postazioni che giornalmente saranno contemporaneamente presidiate. Poi essendo occhi elettronici mobili ci sarà una continua rotazione delle aree controllate. Previste multe salatissime: 600 euro, che scendono a 400 qualora si paga entro 5 giorni dalla notifica. Al netto poi di eventuali abbandoni di rifiuti speciali e pericolosi perché in quel caso scatterebbe anche la denuncia alla Procura per reato ambientale.

«Praticamente posso assicurare che tutto il territorio di Partinico, anche gli angoli considerati più remoti, - afferma il sindaco Pietro Rao – saranno tenuti sotto osservazione. Grazie ad una collaborazione istituzionale siamo riusciti ad ottenere da diversi Comuni della provincia delle telecamere in prestito. Non diremo il numero di telecamere, né ovviamente quali aree verranno allocate. Quel che posso dire è che queste telecamere saranno anche nelle zone più impensabili». Uno dei tanti interventi di bonifica ha riguardato via magistrato Giannola, dove, ad essere portati via, sono stati sacchetti di rifiuti ma anche materassi ed altro materiale ancora. Ad operare la Dusty, ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in città. «Grazie a Dusty lo schifo lasciato per strada è stato rimosso», ha commentato Rao.