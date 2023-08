Palermo, quasi 3 milioni per il nuovo forno crematorio ai Rotoli

Pubblicato l’avviso per l’impianto di un nuovo forno crematorio al cimitero dei Rotoli di Palermo. La spesa prevista è di 2,8 milioni di euro. L’avviso esplorativo è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici.

«A poche settimane dal ritorno in funzione del vecchio forno crematorio, questa manifestazione d’interesse è un ulteriore passo verso quello che rappresenta un obiettivo importante di questa amministrazione, ovvero la realizzazione di un nuovo impianto - affermano il sindaco Roberto Lagalla, commissario per l’emergenza cimiteri, e l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Orlando - siamo consapevoli di quanto sia importante questo investimento, del quale si parla tra l’altro da circa 10 anni, perché un nuovo e moderno forno può dare senza dubbio un importante contributo al funzionamento dei servizi cimiteriali, dando la possibilità ai cittadini di non dover andare fuori Palermo per cremare i propri defunti».