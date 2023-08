Circoscrizioni di Palermo, il «tetto» per i gettoni sale da novecento a 1.600 euro

Salgono le indennità di sindaco, giunta, consiglieri comunali di Palermo e l’aumento in busta paga arriva anche per i consiglieri di circoscrizione, il cui gettone per le loro sedute, da un massimo di 900 euro, passa a un tetto di 1.600. Importo dunque anche per loro quasi raddoppiato.

«Inopportuno nel merito e nei tempi se si toglie il reddito di cittadinanza», afferma la Cgil riguardo al raddoppio delle indennità, previsto da una legge regionale e approvato con delibera dalla giunta presieduta da Roberto Lagalla. Protestano anche gli ex percettori del reddito (nella foto).

