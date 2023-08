Niente falò e tende in spiaggia a Carini, i divieti a Ferragosto

Vietato accendere falò, fare fuochi o usare apparecchiature che generano fiamme e campeggiare in spiaggia, e su tutto il litorale, il 14 e 15 agosto a Carini. Lunedì e martedì stop anche alla vendita di bevande alcoliche e non alcoliche da asporto in bottiglia o lattine in tutto il territorio del Comune. Consentita solo la vendita con mescita sul posto.

Dalle 7 del 13 agosto alle 7 del 15 inoltre è vietata pure la detenzione e il trasporto, con qualsiasi mezzo, di legna, carbone, carbonella e altri materiali utili ad accendere i fuochi. Vietato infine portare bottiglie di vetro e superalcolici in spiaggia e in tutti gli accessi al mare di cui gode la costa carinese.

Così ha deciso il sindaco Giovì Monteleone che questa mattina ha firmato l’ordinanza che detta le regole da attuare per un Ferragosto sicuro. Multe da 500 a 5mila euro per chi sarà sorpreso a violarla. «Le misure adottate - spiega il primo cittadino - sono volte a tutelare la salute, la quiete, la sicurezza pubblica e il decoro del territorio».