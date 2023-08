Ferragosto a Palermo tra i divieti: ecco tutte le restrizioni

A Ferragosto niente fuochi nelle aree demaniali di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato l’ordinanza che dispone numerosi divieti.

Dalla mezzanotte di domenica 13 agosto alle 7 di mercoledì 16 agosto è vietato lo stazionamento all’interno del parco della Favorita e nell’area della Riserva di Monte Pellegrino. Non sarà possibile allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi, utilizzare fornelli e montare tende.

Inoltre, dalle 19 del 13 agosto alle 7 del 14 agosto, dalle 19 del 14 agosto alle 7 del 15 agosto 2023 e dalle 19 del 15 agosto alle 7 del 16 agosto è vietato nelle aree demaniali, e quindi anche nelle spiagge, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi, l’accatastamento di legname e ogni altro materiale infiammabile, accendere fuochi e predisporre attendamenti.

Nelle stesse aree è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle 19 del 14 alle 7 del 15 agosto.

È vietato, inoltre, per le bevande non alcoliche, la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro. Il controllo dell’ordinanza è stato affidato agli agenti della polizia municipale. Per i trasgressori sono previste sanzioni che vanno da 25 a 500 euro.

«Si tratta di disposizioni volte a prevenire situazioni di degrado e incuria del territorio - spiega il sindaco Lagalla - il provvedimento è necessario per la tutela della sicurezza delle persone e dell’ambiente». Il provvedimento arriva dopo la riunione del Comitato di ordine e sicurezza che si è tenuta oggi in Prefettura.