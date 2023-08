Il Pd attacca: beffa del governo sul caro voli, nessuno stop per siciliani

«Stanno tentando di chiudere la stalla quando i buoi sono scappati». Lo dice lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars a proposito della norma contenuta nel «decreto Omnibus» del governo nazionale che prevede paletti all’algoritmo per la prenotazione dei voli per le Isole.

«Fossi al posto del presidente Schifani invece di applaudire sarai indignato per un provvedimento-beffa che arriva a ridosso di ferragosto quando, com’è noto, la stagione turistica è programmata da tempo ed i prezzi dei biglietti cominciano a scendere. Il presidente della Regione si attivi, piuttosto, - conclude Catanzaro - per ottenere un tetto per i residenti e per coloro che hanno rapporti economici stabili con le maggiori isole e un fondo di rimborso basato su indicatori di contrasto agli svantaggi dell’insularità e sulla continuità territoriale».

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

«Non c’è nessuno stop al caro voli per la Sicilia e i siciliani. Questo deve essere chiaro. Anzi, con il provvedimento del Consiglio dei ministri si consolida un metodo che, di fatto, mantiene il costo livellato verso l’alto contribuendo a tenere alto il costo medio dei biglietti. Lo stop, se mai ci si sarà, interverrà solo su prezzi già di per sè alti e che superano il 200% della media. E che il primo ad osannare il governo Meloni per questo provvedimento beffa sia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, non ci stupisce. È il primo a infischiarsene dei suoi concittadini osannando invece i suoi dante causa romani. Noi riteniamo che bisogna agire - spiega il segretario e capogruppo Pd in commissione Trasporti alla Camera - in particolare sul sistema che ha consentito un vero e proprio cartello di compagnie aeree che sui voli da e per la Sicilia fanno il bello e il cattivo tempo senza alcun tipo di timore in assenza di controlli adeguati».