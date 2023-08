Guerra ai terreni incolti e abbandonati, il sindaco di Carini denuncia tre proprietari

Avevano l’obbligo di bonificare e mettere in sicurezza i terreni incolti e in stato di abbandono, di cui sono proprietari, in via Torretta, via Agrigento e via Vespucci, angolo via Aquila; non lo hanno ancora fatto e per questo tre carinesi nei prossimi giorni saranno denunciati.

Le ordinanze per prevenire gli incendi, sono state emesse lo scorso 12, 13 e 14 luglio dal sindaco di Carini Giovì Monteleone, su proposta del comandante della polizia municipale Marco Venuti, del responsabile di protezione civile Antonio Badalamenti e dell’istruttore tecnico Giovanni Giambanco, e notificate più di dieci giorni fa.

«Non ottemperando prima alle diffide e successivamente a quanto stabilito dalle ordinanze - dichiara il primo cittadino - hanno messo in pericolo la sicurezza pubblica. I terreni incolti infatti diventano ricettacoli di sporcizia, topi e animali vari, oltre a essere ambienti ideali, quando d’estate le temperature si alzano, per la propagazione delle fiamme. Per tutti questi motivi saremo intransigenti».