Palermo, il comune non riesce a vigilare sull'operato delle aziende partecipate

Non ci sono funzionari e impiegati in numero sufficiente per far funzionare correttamente l'ufficio del Comune che si occupa del Controllo analogo delle società partecipate. Nulla da fare: quello che sulla carta è uno degli snodi fondamentale del piano di riequilibrio non ce la fa. Il dipartimento a sorveglianza delle aziende per evitare che i loro bilanci entrino in crisi coinvolgendo il socio unico getta la spugna e il suo dirigente è costretto a usare una frase forte: siamo «una scatola vuota». Di fronte al richiamo dell'Anac (l'autorità anticorruzione), che ha invitato la struttura a pubblicare alcune attestazioni in nome della trasparenza, Roberto Pulizzi è stato chiaro, limpido, senza peli sulla lingua.

La vicenda è contenuta in uno scambio di comunicazioni fra il ragioniere generale, Paolo Basile, e l'amministrazione. Basile parla di «preoccupante riscontro», riferendosi a quanto Pulizzi ha messo nero su bianco rispondendo alle sollecitazioni sulla richiesta Anac.

Un ampio servizio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola