Bellolampo diventerà un polo industriale: investimenti per 60 milioni

I disservizi a Palermo dalle strade ai marciapiedi dissestati, dagli impianti sportivi precari allo smaltimento rifiuti, dall’assistenza alla sanità. Il sindaco Roberto Lagalla, insieme alla sua giunta, ha fatto oggi il punto sulle emergenza cittadine non nascondendo le difficoltà ad un anno dall’insediamento. Ha rivendicato alcuni successi: il superamento degli eterni cantieri sulla Circonvallazione e in via Roma; l’avere ridato efficienza e legalità alla gestione dei cimiteri, l’aver risanato le finanze.

«Abbiamo attuato la politica dell’etica dei comportamenti» ha detto il sindaco. Sulle quantità di diossina presenti nei terreni, dopo l’incendio a Bellolampo, si terrà un vertice domani, 3 agosto, in Prefettura. «Si valuterà se mantenere o meno l’ordinanza che prevede limitazioni» ha detto Lagalla. «Per quanto riguarda strade e marciapiedi - ha spiegato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Totò Orlando - abbiamo varato un accordo quadro che permette di assegnare appalti ai privati. Andrà a regime dal 2024».

L’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta ha detto che si stanno progettando interventi su via Crispi, per conciliare la mobilità cittadina e il flusso proveniente dal porto, e una seconda tangenziale. L’assessore all’Assistenza sociale Rosi Pennino ha affermato che sono stati spesi un milione di euro contro le tossicodipendenze. «Abbiamo istituito il tavolo di contrasto alle dipendenze che coinvolge associazioni ed enti del terzo settore» ha aggiunto. Sul mercato coperto di Ballarò, l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti ha rivendicato di aver potenziato il progetto con uno stanziamento di 350 mila euro. «Nelle prossime settimane definiremo le procedure», ha assicurato.

L’assessore allo Sport Sabrina Figuccia ha annunziato che dopodomani saranno consegnate le verifiche per la realizzazione di una piscina all’interno del Pallone. L’assessore al Patrimonio Andrea Mineo ha annunciato investimenti per 60 milioni per la discarica di Bellolampo che diverrà un polo industriale.