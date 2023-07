Palermo, il consigliere comunale Salvatore Di Maggio aderisce alla Dc

Il consigliere comunale di Palermo Salvatore Di Maggio aderisce alla Democrazia Cristiana. Abbandona «Prima l’Italia» (Lega) ed il seggio che gli era stato lasciato, nell’aprile scorso, dalla deputata regionale Marianna Caronia. Si aggiunge agli altri tre consiglieri del partito di Totò Cuffaro: Domenico Bonanno, Salvatore Imperiale e Viviana Raja.

«Sono stato sempre animato dai valori moderati e democristiani - dice Di Maggio - questo è per me un ritorno a casa». «Sono certo che darà un grande contributo in termini di esperienza e conoscenza del territorio e saprà farsi apprezzare per le sue capacità di ascolto e di mediazione - afferma Bonanno che della Dc è il capogruppo a Sala delle Lapidi - questa adesione testimonia la grande crescita del nostro partito, frutto del grande lavoro del segretario Totò Cuffaro e della classe dirigente democristiana, oltre che dell’impegno quotidiano di tutti i nostri rappresentanti istituzionali».