Troppo caldo, Lagalla blocca le carrozze trainate da cavalli per un giorno

Niente carrozze trainate dai cavalli oggi in giro per Palermo. Lo ha deciso il sindaco Roberto Lagalla che ha emesso ieri un’ordinanza che fa riferimento all’eccezionale ondata di calore. Viene così tutelato il «benessere degli animali, nello specifico degli equini, presenti sul territorio comunale». E’ prevista la sospensione della circolazione con il totale blocco delle attività di movimento delle carrozze utilizzate per lo più dai turisti.

La proposta era stata avanzata, nella stessa giornata di ieri, dall’assessore alla Sanità Rosalia Pennino. L’amministrazione era già intervenuta con un’ordinanza, il 10 luglio scorso, per limitare l’attività delle carrozze nei giorni di alte temperature. Il tempo massimo di esposizione, nell’arco di una giornata, non deve superare le otto ore. Le disposizioni comunali prevedono, tra l’altro, che i cavalli effettuino 15 minuti di sosta ogni due ore. Niente carrozze nelle ore più calde, dalle 13 alle 15,30. E’ stato imposto il divieto di circolazione quando la temperatura supera i 37 gradi. Nel caso di allerta meteo 3 la fascia della pausa obbligatoria viene ampliata dalle 12,30 alle 16.

Molte associazioni animaliste avevano ritenuto il provvedimento insufficiente a tutelare i cavalli. Lagalla ha ritenuto di intervenire con un’ordinanza sindacale che prevede il blocco totale, valido solo per la giornata di oggi, incaricando dei controlli la polizia municipale.