Emergenza incendi a Palermo, la Uiltucs: «Chiudere i centri commerciali, lavoratori a rischio»

“Considerato che è notizia di queste ore anche l’invito da parte della stessa protezione civile ad uscire di casa il meno possibile per rischio di diossina nell’aria, evidenziando che respirare tali veleni è altamente pericoloso per la salute, la Uiltucs Sicilia Sicilia chiede l’immediata chiusura dei centri commerciali al fine di salvaguardare l’incolumità di tutti i dipendenti, nonché dell’intera cittadinanza”. Lo scrive la Uiltucs Sicilia in una a firma del segretario generale Ida Saja (nella foto).

“A causa della situazione emergenziale che si è presentata stamani a causa dei numerosi roghi che nella nottata hanno avvolto la città di Palermo - scrive il sindacato - sono state evacuate dalle zone limitrofe numerosi residenti e in tale emergenza i centri commerciali di Palermo La Torre, Conca d’Oro, Poseidon e Forum, stanno attraversando una condizione di forte criticità ed alta pericolosità per le stesse lavoratrici e lavoratori che operano all’interno degli stessi centri, con forte rischio di gravi intossicazioni da diossina. Per questo si chiede la chiusura dei centri commerciali sino al completo ripristino di condizioni in sicurezza, ed al contempo chiede alle aziende operanti all’intero di tali poli di intervenire al fine di tutelare la salute e la sicurezza sollecitando la chiusura. Oltretutto, giungono da tutti i centri commerciali interessati, continue segnalazioni da parte dei lavoratori i quali a causa della terribile situazione accusano gravi malori ed il conseguente ricorso alle cure mediche. È più che mai doveroso ricordare l’obbligo in capo al datore di lavoro, previsto per legge, il quale è tenuto a valutare attentamente i rischi ed intervenire per tempo e tutelare la salute e la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro”.