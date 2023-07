Palermo, approvato il bilancio di previsione: vale 1,3 miliardi l’anno per 3 anni

Approvato il Bilancio di previsione 2023/2025 del Comune di Palermo. Il voto, a maggioranza, è arrivato stamane in Consiglio comunale. Da oggi la giunta presieduta dal sindaco Roberto Lagalla può impiegare pienamente le risorse e realizzare il proprio programma. Si tratta di un miliardo e 300 milioni per ciascuno dei tre anni. Il Bilancio è figlio dell’accordo con lo Stato firmato nel gennaio scorso, della rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale (approvato il 29 maggio) e del Dup, documento unico di programmazione, varato, sempre a maggioranza, giovedì scorso.

“E’ un bilancio che si presenta nel rispetto del concetto di prudente sostenibilità. Adesso è garantita l’agibilità finanziaria e di spesa di questa amministrazione. Il bilancio e i suoi collegati restituiscono alla progettualità teorica dell’amministrazione la cifra dell’applicabilità» aveva detto in aula il sindaco Roberto Lagalla presentando il documento. “Questo Bilancio ci permette di immaginare la città che si vuole costruire e non solo gestire emergenze» aveva spiegato il vicesindaco con delega al Bilancio Carolina Varchi. A nome delle opposizioni, Mariangela Di Ganci di Progetto Palermo ha motivato oggi il voto contrario con la «mancanza di attenzione agli ultimi della città».

Per completare l’assetto economico e contabile manca solo l’approvazione del Consuntivo 2022 prevista entro la fine del mese corrente. La sfida dell’amministrazione parte da quanto scritto dallo stesso ragioniere generale Bohuslav Basile. L’equilibrio di bilancio è garantito solo «alla condizione che le Partecipate non producano perdite di esercizio e/o nuovi disallineamenti, pena la compromissione del risanamento dell’Ente». Un’attenzione particolare che era stata richiamata anche dai Revisori dei Conti. Ed è per questo che la Giunta ha costituito un organismo tenuto a monitorare, giorno dopo giorno, i conti delle Aziende partecipate. Per loro un compito arduo: migliorare i servizi a parità dei corrispettivi.

Soddisfatta il vice sindaco Carolina Varchi: «Dopo tanti anni il Comune ha il bilancio approvato nei termini previsti dallo Stato. È il primo bilancio che declina le misure del piano di equilibrio ed è lo strumento necessario insieme al consuntivo del 2022, che porterò in giunta tra pochi giorni, per fare ripartire concorsi e investimenti a Palermo. Ringrazio gli uffici per i grandi risultati resi possibili dal grande lavoro della ragioneria generale diretta».