Il ministro Locatelli a Palermo: "Adeguare le scuole dell'Isola per i portatori di disabilità"

Scuole e decreti attuativi entro il 2024. Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità in quota Lega, si è recato a Palermo nella sede Ars di Palazzo dei Normanni per lanciare nuove sfide in tema disabilità e Pnrr, a partire dalla revisione dell’accertamento della condizione di invalidità civile. «Il Garante ha un’autonomia di movimento e organizzazione - ha affermato il ministro Locatelli - quindi è una figura di riferimento per i cittadini. Può entrare nelle Rsa e valutare l’andamento delle condizioni di vita delle persone con disabilità e delle persone in generale». Tra i poteri del Garante c’è anche la vigilanza sull'applicazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche «in tutti quei comuni che già da anni dovrebbero essere dotati di un piano efficace. Piani che - secondo il Ministro - se non dovessero essere rispettati possono essere oggetto di ricorsi al Tar. «È importantissimo ricevere segnalazioni dai cittadini - ha aggiunto - anche se bisogna muoversi d’ufficio, cioè anche in assenza di segnalazioni per verificare determinate situazioni».

Il Ministro ha spaziato su tanti argomenti, toccando uno dei temi più importanti e delicati soprattutto per la Sicilia: i soldi del Pnrr dovrebbero adeguare le scuole dell’Isola per le persone portatrici di disabilità, un investimento concreto che il Governo sta facendo grazie al Piano. «Ci sono delle opportunità per il futuro, la cosa migliore è investire di più perché ogni persona con disabilità ha da offrire competenze e talenti che possono contribuire alla crescita del Paese - ha detto». A questo, si aggiunge anche il progetto vita, che prevede la presa in carico e l’accompagnamento continuo fino a vita adulta del soggetto. «Una responsabilità condivisa - ha concluso il Ministro - che non è solo compito della persona con disabilità o della sua famiglia: la responsabilità si condivide con la comunità, le istituzioni e tutti i cittadini. Lo illustreremo - ha concluso - il 22 e 23 settembre a Rimini in occasione di un evento dedicato».