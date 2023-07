Iniziano le demolizioni dei loculi abusivi ai Rotoli. Lagalla: "Entro luglio il forno crematorio"

Sono state date oggi le prime picconate ai 72 loculi abusivi presenti nella parte alta del cimitero dei Rotoli. Presente il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, accompagnato nella sua visita al camposanto di Vergine Maria dal sindaco Roberto Lagalla, il vicesindaco Carolina Varchi e l’assessore Totò Orlando.

"L’amministrazione comunale di Palermo ha fatto in sei mesi quello che non è stato fatto in sei anni - ha dichiarato Musumeci -. L’impegno era categorico. Il primo atto che ho compiuto da Ministro è stato proprio la dichiarazione di una condizione di emergenza e quindi la messa a disposizione per l’Amministrazione comunale della gestione commissariale. Sono grato al sindaco, al vicesindaco e all’assessore Orlando, che hanno assunto a pieno la loro responsabilità per non vanificare gli sforzi fatti. Il rispetto verso i morti passa attraverso una regolare e dignitosa sepoltura. In passato ho visto cose mai viste in altre parti d’Europa – ha aggiunto il ministro -. Oggi, la sepoltura delle salme avviene in maniera ordinaria, come è giusto che sia. Andiamo avanti, lavoriamo su più fronti”.

In merito al forno crematorio fermo da marzo 2020 il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha invece precisato che dovrebbe essere attivato entro il mese: "Speriamo di poter attivare entro luglio il forno crematorio - ha detto - . Oggi diamo un’ulteriore affermazione della legalità procedendo con l’inizio delle operazioni di abbattimento di 72 sepolture abusive che per decenni non sono state mai oggetto di una rimozione strutturale ma anzi inopinatamente utilizzate dalla stessa amministrazione in tornate successive per in qualche modo non ridurre il numero delle sepolture disponibili”.