Città Metropolitana di Palermo, gare per oltre 45 milioni: interventi sulle strade provinciali, ecco quali

La Città Metropolitana di Palermo ha indetto gare per più di 45 milioni di euro su progetti riguardanti le strade provinciali. «Con queste gare - si legge in una nota - dopo anni di immobilismo e di perdita di finanziamenti per le strade provinciali, si torna con i fatti non solo a fare progetti ma anche ad appaltare i lavori».

Ieri è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la gara per un accordo quadro per 24 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria per diverse strade della provincia di Palermo. La gara è stata trasmessa all’Urega in piena sinergia fra la direzione generale della Città Metropolitana e l’assessorato regionale ai Lavori Pubblici. Prima seduta l’8 agosto. Il cronoprogramma prevede l’aggiudicazione entro settembre di quest’anno.

Oltre 13 milioni di euro invece sono le gare già pubblicate dalla stessa Città Metropolitana. Nel dettaglio sono queste:

quasi nove milioni, 8,970 milioni di euro, in diversi lotti sulla SP 4, che completeranno un asse viario fondamentale per il territorio del Corleonese

oltre 1,5 milioni per la SP 84 di Vicari

1,5 milioni sulla SR 3 di Ponticelli nel territorio di Carini

oltre 700 mila sulla SP 10.

Altri 8 milioni di euro per piccola manutenzione straordinaria, divisa in quattro lotti di 2 milioni, sono stati già aggiudicati e saranno divisi per le strade dell’Area Est, Centro, Ovest e Cintura Metropolitana della Provincia di Palermo.

«Siamo riusciti - afferma il sindaco della Città Metropolitana Roberto Lagalla - a rimettere in moto la spesa per le strade provinciali e, per questo, ringrazio il lavoro del direttore generale Nicola Vernuccio, insediatosi appena sei mesi fa, e degli uffici. Una spesa ferma per anni e che provocava grosse perdite per l’Ente di finanziamenti regionali e nazionali. Questo rappresenta solo un punto di partenza per cercare di dare risposte alle comunità provinciali su una tematica delicata come quella della viabilità secondaria di proprietà della Città Metropolitana. Siamo consapevoli che l’immenso patrimonio stradale, più di 2.200 chilometri, ha bisogno di ulteriori sforzi sia in termini di progettazione, sia di investimento, ma grazie anche al lavoro e al confronto sinergico con i sindaci di tutto il territorio provinciale si sta ripartendo e si inizia a dare con i fatti, e quindi con i cantieri, risposte concrete alle comunità provinciali da troppo tempo abbandonate».

Il direttore generale, Nicola Vernuccio, evidenzia il grande lavoro fatto dai due nuovi dirigenti della Viabilità, l’ingegnere Dorotea Martino, e della direzione gare e contratti, ingegnere Filippo Cangelosi, insieme a tutti i loro collaboratori. «Questo è solo l’inizio di un nuovo modello - afferma Vernuccio - che vede gli uffici della Città Metropolitana di Palermo confrontarsi quotidianamente con il territorio e con le amministrazioni locali, cercando con un programma intenso di recuperare anni di incapacità progettuale e di interventi reali».