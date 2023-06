Blitz antimafia a Palermo, sindaco e vicesindaco uniti: «Grazie a forze dell'ordine e magistrati»

«Esprimo grande apprezzamento afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - e senso di riconoscenza alla guardia di finanza per l’operazione che ha smantellato il clan mafioso del Villaggio Santa Rosalia, grazie al coordinamento della Dda diretta dal procuratore Maurizio de Lucia. Si tratta di un duro colpo a un clan che provava a riorganizzare la cupola di Palermo e che influenzava il tessuto economico del territorio».

Anche il vicesindaco esprime soddisfazione. «Lo Stato - dichiara Carolina Varchi - ancora una volta c’è e non arretra di un passo. Lo smantellamento della famiglia mafiosa del villaggio Santa Rosalia a Palermo è un ulteriore, importante, tassello per l’isolamento e la scomparsa di fenomeni di stampo criminale e mafioso ai quali, ancora oggi, purtroppo assistiamo. Desidero esprimere un plauso alle forze dell’ordine e alla magistratura per le operazioni condotte e per il lavoro solerte e al tempo stesso silenzioso che compiono ogni giorno».

Dello stesso avviso Raoul Russo, parlamentare di Fratelli d’Italia, come la stessa Varchi. «Desidero esprimere un plauso alla guardia di finanza, alla magistratura e a tutte le forze dell’ordine a vario titolo coinvolte nell’operazione che questa mattina ha portato allo smantellamento della famiglia mafiosa del Villaggio Santa Rosalia a Palermo. Un segnale forte e chiaro - sostiene Russo componente della commissione nazionale antimafia - del lavoro sotto traccia che quotidianamente viene svolto da tutti gli organi preposti alla tutela di cittadini e attività imprenditoriali. Restiamo vigili e al fianco, oltre che dei nostri uomini, di quella parte di società sana che non vuole piegarsi alla tracotanza mafiosa, e che crede nei principi di meritocrazia, libertà e democrazia senza sotterfugi e senza ricorre a metodologie illecite e devastanti per il nostro sistema e per le future generazioni».