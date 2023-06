Dalle borgate marinare di Palermo un appello al Comune: servono attività sociali per i meno fortunati

La VII Commissione Consiliare del Comune di Palermo ha incontrato l'assessore comunale alle Attività Sociali Rosi Pennino. Tanti i temi trattati, tra i quali la revisione dei regolamenti, attività e programmazione, fondi comunali ed extracomunali, bandi, avvisi, pianta organica, informazione.

Il presidente della VII Commisione Pasquale Terrani ed i consiglieri comunali Fabio Giambrone, Pino Mancuso e Fabrizio Ferrandelli hanno evidenziato, oltre alle potenzialità, anche aspetti di criticità che, a loro giudizio, devono essere affrontati con risorse regionali e ministeriali per offrire servizi efficienti ai disabili ed a tutti i soggetti che hanno bisogno di assistenza. Terrani, in vista della stagione estiva, ha invitato l'assessore ad adoperarsi per attivare acuni progetti che possano coinvolgere i ragazzi e gli anziani nelle borgate marinare di Romanolo, Bandita, Acqua dei Corsari, Sant'Erasmo, Acquasanta, Arenella, Vergine Maria, Addaura, Mondello e Sferracavallo. Tali attività consentiranno ai cittadini palermitani portatori di disagi di trascorrere la stagione estiva all'insegna della partecipazione alla socialità e della solidarietà.