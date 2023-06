Palermo, a Mondello e Sferracavallo partono le isole pedonali: manca solo la segnaletica

Mondello e Sferracavallo si preparano ad una stagione balneare libera da auto e moto. Con provvedimenti celeri si è provveduto stamani a Palazzo delle Aquile a firmare le ordinanze che regolano la ztl e la pedonalizzazione nelle due borgate marinare. Una corsa contro il tempo per sistemare ogni dettaglio burocratico, visto che la stagione estiva, anche se disturbata un po' a sprazzi dal maltempo, è già partita.

Le attese ordinanze dell'ufficio traffico del Comune di Palermo, che rendono attive la pedonalizzazione e la ztl, sono state sottoscritte dunque questa mattina. Domani la pubblicazione ufficiale, poi partiranno, in tempi celeri, le apposizioni della segnaletica e dei new jersey che impediranno, di fatto, alle auto di entrare nelle zone pedonali. Un provvedimento, come più volte detto, a carattere sperimentale che di anno in anno si rinnoverà ed entrerà a regime automaticamente dal 1 giugno al 30 settembre.

A Mondello il provvedimento rende area pedonale viale Regina Elena, nei tratti compresi tra la via degli Oleandri e la via Anadiomene, e tra la via Circe e la via Teti. Lungo le strade saranno collocati dei dissuasori per proteggere i pedoni. In virtù dell'ordinanza relativa alla pedonalizzazione, a Mondello cambierà il senso di marcia all'inizio di viale Regina Elena fino a via degli Oleandri.

A giorni a Mondello e a Sferracavallo sarà attiva anche la zona a traffico limitato che sarà attiva dal lunedì al venerdì, le domeniche e nei giorni festivi, dalle ore 20 alle ore 24, mentre il sabato e nei giorni prefestivi dalle 20 all'una di notte. Le strade di Mondello interessate dal provvedimento sono l'area delimitata dalle vie Torre di Mondello, piazza Mondello, via Piano di Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse. Per quanto riguarda Sferracavallo, invece, le strade interessate sono via Scalo di Sferracavallo (tratto compreso tra la via Virgilio e la piazza Marina di Sferracavallo), via Amorello, via Tabò, via dei Pescatori. L’accesso alla ZTL dovrà avvenire dalla via Barcarello e dalla via dei Pescatori. L’uscita dalla ztl dovrà avvenire dalla via Amorello e dalla via Tabò.

L'area pedonale sarà invece in piazza Marina di Sferracavallo. L’accesso e l’uscita all’area pedonale dovranno avvenire dalla via Scalo di Sferracavallo, protetta con dissuasori mobili e barriere new jersey di piccole dimensioni, e dalla via Torretta protetta con dissuasori ad archetto parzialmente rimovibili.

Sia a Mondello che a Sferracavallo le zone saranno vigilate dalla polizia municipale in maniera praticamente costante. Avranno libero accesso residenti e non residenti delle zone pedonalizzate che dispongano di un posto auto riservato con passo carrabile o in garage e residenti che non hanno posto auto ma che devono portare a casa merci ingombranti. Questi ultimi però dovranno uscire dall'area dopo aver scaricato. Potranno accedere anche mezzi di assistenza e accompagnamento disabili diretti a strutture pubbliche o private presenti nell’area pedonale o mezzi per effettuare traslochi. Ogni richiesta di accesso temporaneo dovrà essere richiesta al comando di polizia municipale tramite email e dovrà riportare la motivazione, la targa, la data e la destinazione. Porte aperte anche a bici, anche con pedalata assistita, ad auto in cui ci sia un invalido munito di contrassegno identificativo, ai mezzi Rap, Amg, Amap, Enel, Telecom, e di altre aziende pubbliche o che lavorino per conto di aziende pubbliche. Tutti i mezzi suddetti non dovranno superare la velocità di 6 km orari all'interno delle isole pedonali e non potranno stare per un tempo superiore a 15 minuti, riscontrabile da disco orario esposto su parabrezza della vettura.

L'Amat definirà nei prossimi giorni tutte le azioni dei suoi mezzi rispetto alle novità. Previsto il potenziamento della linea 806 che parte da piazza Croci e arriva a Piano Gallo.

"Il provvedimento - dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Maurizio Carta - tiene conto delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico, presieduto dal capo di Gabinetto, composto dai diversi rami e funzioni del Comune di Palermo e dai presidenti della II e della VI commissione consiliare e del costante ascolto delle istanze emerse dal territorio attraverso numerosi incontri e alcune apposite sedute della VII Circoscrizione. Per agevolare la vivibilità del lungomare di Mondello, la decisione di pedonalizzare la via Regina Elena per una sua ampia estensione di circa un chilometro, a meno di alcune piccole parti funzionali alla viabilità locale, e l’attivazione di un’ampia ztl a tutela delle attività serali dell’area della piazza è una importante decisione politica e tecnica che esalta la vocazione della borgata marinara. Nei prossimi giorni - continuano nella nota - a seguito di contatti già intercorsi anche con l’assessorato alla Cultura, con la società Italo-Belga e con i comitati locali, saranno definite alcune attività di animazione socio-culturale per migliorare la qualità dell’area pedonale, nonché saranno definiti alcuni adeguati arredi. Confidiamo - concludono - che le decisioni prese oggi saranno apprezzate dalla cittadinanza e dai turisti e assicuriamo, comunque, che come sempre saranno costantemente monitorate per verificare eventuali e necessari adeguamenti, modifiche e integrazioni".

Clicca qui per scaricare la mappa del piano traffico di Mondello

Clicca qui per scaricare la mappa del piano traffico di Sferracavallo