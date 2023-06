Berlusconi, bandiere a mezz'asta in Sicilia: Schifani, Micciché e altri azzurri ai funerali a Milano

La politica siciliana si ferma in segno di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. Bandiere a mezz'asta a Palazzo d'Orleans, a Palazzo dei Normanni e in tutti gli edifici che ospitano uffici pubblici. L'attività dell'Ars è stata sospesa e anche la conferenza stampa sulla stagione estiva dell’Orchestra sinfonica siciliana è stata annullata.

L'Isola così rende omaggio all'ex premier mentre il presidente della Regione Renato Schifani, l'ex coordinatore di Forza Italia Gianfranco Miccichè e altri esponenti azzurri, sono volati a Milano per partecipare ai funerali di Stato al Duomo. Oltre all'Ars, si è fermata anche la giunta regionale che avrebbe dovuto riunirsi ieri pomeriggio e lo farà solo domani mattina. A Sala d'Ercole, invece, i deputati torneranno a sedere martedì 20 giugno.

Lo stop dell'attività a Palazzo dei Normanni, che però non ha riguardato le commissioni e gli assessorati, ha provocato dei malumori nelle file dell'opposizione che punta il dito contro i ritardi nell'approvazione di alcune norme. «La scomparsa di Silvio Berlusconi ha determinato una nuova sosta dell'attività dell'Ars - ha commentato il capogruppo del Pd Michele Catanzaro -, ma ci sono scadenze che si avvicinano ed il governo Schifani ha il dovere di chiarire la propria posizione in merito ad alcuni temi che non possono più restare nel limbo. Ci riferiamo in particolare all'iter del disegno di legge sulla riforma delle Province ed alla manovra correttiva che non è ancora chiaro se e quando verrà discussa dal Parlamento regionale».

Sospesa fino a oggi l'attività politica, da domani si accenderà invece il dibattito sul futuro di Forza Italia. Un futuro che, secondo Gianfranco Micciché, potrebbe segnare la fine del partito senza che vi sia un successore. E cosa cambierà all'Ars? Quanti deputati resteranno nelle file azzurre? I primi segnali, anche alla luce dell'esito delle Amministrative, potrebbero arrivare dalla giunta di domani, tuttavia è difficile ipotizzare scossoni già ora o immediati cambiamenti nella squadra di governo.