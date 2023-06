Tributi non pagati a Bagheria, pignorati i conti correnti dei pensionati

La società affidataria del servizio di riscossione dei tributi So.Ge.R.T di Bagheria ha pignorato i conti correnti compresi quelli dei pensionati perché non pagano le tasse comunali. Proteste si sono subito levate da parte dei cittadini e delle opposizioni in consiglio comunale che al fine di fare conoscere alla cittadinanza le procedure su come la Società affidataria del servizio ha pignorato i conti correnti hanno presentato al presidente del consiglio Michele Sciortino la richiesta della convocazione di un consiglio comunale aperto.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Pino Grasso

