Palermo, la piscina al coperto non chiuderà se prima non sarà agibile la vasca del «Pallone»

La piscina coperta di viale del Fante non chiuderà per lavori se prima non sarà agibile la vasca prefabbricata dentro il «Pallone», la tensostruttura di Italia 90. È una delle rassicurazioni che l'assessore allo Sport, Sabrina Figuccia, ha fatto alle società sportive ma anche alla federazione e al Coni.

«Abbiamo ben presente la complessità della faccenda – dice l'assessore – e non la sottovalutiamo. Proprio per questo motivo come amministrazione non vogliamo fare passi che non siano condivisi con i diretti interessati».

La prossima settimana, infatti, la Figuccia ha convocato attorno a un tavolo con i tecnici che si occuperanno di portare avanti i lavori dell'appalto, sia i rappresentanti della Federazione italiana nuoto, sia il Coni. Ci sarà intanto da rimodulare l'intervento finanziato con 11 milioni di euro coi fondi del Pnrr: il progetto non è nuovissimo e probabilmente c'è qualcosa da mettere a posto. Per il Coni la notizia è una garanzia per gli sportivi.

