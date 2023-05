Palermo, l'opposizione protesta: «No alle sedute serali del Consiglio comunale»

«Stamane abbiamo formalizzato ,con lettera al presidente del Consiglio comunale, la nostra contrarietà alla convocazione dei lavori d’aula nelle fasce serali. Riteniamo che debbano svolgersi in contemporanea agli orari di apertura degli uffici comunali, così da poterli consultare in tempo reale, qualora necessario, e per evitare l’aggravio di costi per il personale e oneri accessori alla gestione, così come prescritto anche in sede di piano di riequilibrio. Riteniamo di non dover partecipare alle sedute di Consiglio come forma di protesta, fino a quando lo stesso non verrà riconvocato in orari consoni». Lo dicono i gruppi Azione, Pd, Progetto Palermo, M5S, Oso, Gruppo misto del Consiglio comunale di Palermo.

