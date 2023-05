Il sindaco Palazzolo si dimette e ringrazia: "Devo tutto alla comunità di Cinisi"

Si dimette il sindaco di Cinisi eletto al Consiglio di presidenza di giustizia amministrativa, l'organo di autogoverno dei giudici amministrativi. «Con gratitudine e sincero affetto - dice Giangiacomo Palazzolo ai suoi concittadini nel messaggio che corre sui social, nelle chat e nella messaggistica istantanea - ti dico che, dopo 10 anni, da cinque minuti non sono più sindaco di Cinisi per adempiere nel rispetto della presidenza della Giustizia amministrativa. Devo tutto alla Comunità di Cinisi. Ti abbraccio forte forte». «Devo tutto a Cinisi», ribadisce il dirigente di Azione di Calenda, per due volte primo cittadino del centro del Palermitano.

