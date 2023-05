Pino Apprendi garante dei detenuti a Palermo: "Tutelare i diritti di chi sta in carcere"

"Cercherò di rappresentare al meglio i diritti dei detenuti, interagendo con i preposti dell'amministrazione giudiziaria e con il garante regionale Santi Consolo, che subentra al posto del prof. Giovanni Fiandaca che ha svolto un grande lavoro in questi anni". Sono le prime parole da garante dei detenuti per la città di Palermo da parte di Pino Apprendi.

La determina sindacale con la quale viene indicato Pino Apprendi come nuovo garante per i diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale è datata 20 aprile, ma solo adesso si ha l'ufficialità. La nomina, nei mesi scorsi, è stata sollecitata da diverse associazioni, anche alla luce dei tanti episodi di suicidio all'interno degli istituti penitenziari. Sono state 84 le persone che si sono tolte la vita in Italia nel 2022, di cui 10 in Sicilia. Numeri sempre in aumento che lo scorso anno hanno visto la nostra Isola al secondo posto in questa tragica classifica. Nei primi mesi del 2023, invece, sono già 8 i suicidi in carcere in tutta Italia, uno in Sicilia: un tunisino di appena 24 anni a Messina.

"Metterò a frutto l'esperienza ventennale maturata come fondatore e Presidente di Antigone - ha detto Apprendi in merito alla nuova nomina-. Si chiude una fase aperta 4 anni fa dal Comitato Esistono i Diritti, di cui sono stato copresidente e fondatore insieme al Presidente Gaetano D'amico e Alberto Mangano, che ha chiesto al precedente Consiglio Comunale di approvare un apposito regolamento per la nomina del garante comunale. La mia designazione - continua -, avviene a seguito del bando per la manifestazione d'interesse della giunta precedente".

Infine, i ringraziamenti al "sindaco prof. Roberto Lagalla e all'assessore Antonella Tirrito, per la fiducia ripostami".

Apprezzamenti anche da parte di Gaetano D'Amico, copresidente del comitato esistono i Diritti Transpartito: "Apprendiamo con gioia che il garante comunale per i diritti delle persone detenute della città di Palermo è l'on Pino Apprendi, tra i fondatori del comitato esistono i Diritti Transpartito del quale fino a ieri è stato co-presidente L'iniziativa politica del comitato ha presso avvio oltre 4 anni fa. Finalmente, adesso, abbiamo il garante comunale per i diritti delle persone detenute nella persona di Pino Apprendi, al quale faccio personalmente gli auguri di buon lavoro insieme a tutti e tutte gli iscritti al comitato esistono i Diritti Transpartito Spes contra spem. Essere speranza piuttosto che avere speranza. Che Pino Apprendi sia speranza, la speranza degli ultimi I cittadini detenuti".

© Riproduzione riservata