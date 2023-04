Vasco in concerto allo stadio di Palermo? Intesa da trovare

L'evento è alle porte. Il 22 e il 23 giugno al Barbera sono le due date del tour di Vasco Rossi. Un evento musicale potente. Come da tempo mancava in città. Solo che alla domanda su quali siano i termini dell'accordo con la società che produce il concerto, l'amministratore del Palermo calcio, Giovanni Gardini ha gelato tutti: «Non c'è alcuna intesa con nessuna società».

Quando le parole sono calate al cospetto della prima commissione consiliare, quella che si occupa del Bilancio, è sceso il gelo. Come è possibile che a poco meno di due mesi dall'evento non si sia nulla di formalizzato?

Il consigliere Ugo Forello, che ha posto la domanda, qualche giorno fa, e chiedeva quale fosse il corrispettivo dell'affitto concesso, è stato in qualche modo bacchettato dall'Ad il quale lo ha invitato «a parlare non di quello che si dice, ma delle cose che hanno valore di certezza».

Gli animi erano sul punto di surriscaldarsi: «Ma come è possibile che siano stati venduti 70 mila biglietti in due giorni senza certezza di potere usufruire del Renzo Barbera? E se qualcosa va storto?», si chiede l'esponente politico.

Il servizio completo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

© Riproduzione riservata