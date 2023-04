Rifiuti a Palermo, Lagalla autorizza l'impiego della quarta vasca di Bellolampo

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha firmato l’ordinanza per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nell’impianto di Bellolampo, in attesa della consegna del primo lotto della settima vasca. La Rap viene autorizzata, fino a un massimo di 6 mesi, a depositare i rifiuti nella IV vasca, prima che sia coperta, con ulteriori 67 mila metri cubi.

Nel provvedimento viene specificato che il pretrattamento dei rifiuti, prima dell’abbancamento in IV vasca, potrà svolgersi, in parte, nell’adiacente stazione di trasferenza. «Questa ordinanza - dice il presidente della Rap Giuseppe Todaro - ci concede un po’ di tempo di cui faremo tesoro. Potremo infatti abbancare ancora per qualche mese i rifiuti solidi urbani della città in attesa della consegna della settima vasca. Nelle more l’azienda non si è mai fermata portando avanti le attività, in via ordinaria, relative ai progetti e alle procedure autorizzative sia sulla copertura delle vecchie vasche esaurite (compresa la sesta), sia sulla realizzazione dell’impianto di biometano. Per tutte le attività, i procedimenti istruttori sono in fase avanzata presso l'assessorato regionale Territorio e Ambiente».

