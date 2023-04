Palermo, luci nuove e a led alla Galleria d'arte moderna: affidato l'appalto all'Adragna di Alcamo

E luce sia. La Galleria d’arte moderna di Palermo finalmente avrà nuovi apparati illuminanti nelle sue sale perché è stata aggiudicata la gara d’appalto di 250 mila euro al netto dell’Iva. A vincere è stata la ditta di Alcamo Adragna Illuminazione, che ha offerto il ribasso del 8,11%.

Una rivoluzione a led che consentirà di tornare ad ammirare i capolavori d'arte custoditi all'interno della struttura di piazza Sant'Anna. La scorsa estate si è stati senza impianto di climatizzazione attivo. Si bolliva, poveri quadri e poveri amanti dell'arte. Per legge una pinacoteca deve avere una temperatura fissa fra 18 e 22 gradi, ma con picchi di 43 gradi quest'estate il limite è stato sicuramente superato. Ci sono state anche polemiche per la mancanza di luce sui quadri: le lampadine si erano fuse e non c’erano soldi per sostituirle. Nelle sole aree espositive ci sono circa 600 corpi con luci alogene: tutto sarà sostituito con sistemi a Led.

«Un ulteriore passo importante - commenta Giampiero Cannella, assessore comunale alla Cultura - che evidenzia l’attenzione che questa amministrazione pone nei riguardi della Galleria d’Arte Moderna. Una risposta attraverso l’uso della tecnologia Led alla risoluzione di quelle problematiche manutentive illuminotecniche che avevano condizionato in passato la fruizione delle opere, un risparmio energetico significativo dovuto alla completa sostituzione dell’attuale illuminazione con lampade alogene. La volontà di stare al passo con l’ammodernamento tecnologico si sposa con il rilancio culturale della Gam, già avviato con il Natale in Gam, con il riallestimento permanente dell’opera La rotta dei catalani 2000 di Emilio Isgrò e la corrente mostra di Richard Avedon Relationships».

