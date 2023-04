Balestrate, sarà l'autopsia a chiarire la morte dell'ex sindaco Valenti

Sarà effettuata l’autopsia sul corpo dell’ex sindaco di Balestrate Paolo Valenti. Lo ha disposto la Procura in seguito all’esposto dei familiari di Valenti, morto all’alba di lunedì scorso in seguito ad improvvise complicazioni legate ad un intervento chirurgico a basso grado di rischio clinico.

Proprio nel tentativo di capire cosa possa essere accaduto, è partito questo esposto che ha portato già al sequestro della cartella clinica al policlinico di Palermo, dove il 71enne era ricoverato. Stando alle prime notizie che filtrano, Valenti doveva effettuare un intervento di routine al colon, abbastanza «semplice» e non invasivo o rischioso. Ma dalla sala operatoria l’ex sindaco è stato direttamente trasferito d’urgenza in rianimazione per le gravi complicanze.

