Partinico, il liceo sarà intitolato a Peppino Impastato: ritirata la mozione in Consiglio

«Il tentativo da parte della destra partinicese di bloccare l’intitolazione del liceo alle figure di Peppino e Felicia Impastato è miseramente fallito. Per quanto ci riguarda siamo soddisfatti della clamorosa retromarcia dell’amministrazione e della maggioranza consiliare che hanno preferito non mettere ai voti la mozione tanto contestata da più parti piuttosto che continuare ad esporre le nostre istituzioni e la nostra cittadinanza al clamore mediatico suscitato in questi giorni per il vergognoso tentativo intrapreso». Lo dice Federica Fuoco segretaria Prc circolo «Peppino Impastato» di Partinico (Palermo) a proposito della mozione che doveva essere discussa in consiglio comunale contro l’intitolazione a Peppino e Felicia Impastato del liceo del comune.

«Auspichiamo - aggiunge - che la prefettura dia seguito alla scelta del Liceo, come prevede l’usuale iter burocratico. Resteremo attenti e vigili su questa vicenda come del resto lo siamo sempre stati sull’azione amministrativa in genere. Infine vogliamo esprimere la nostra solidarietà a tutti quei soggetti politici, sociali, agli organi di istituto del liceo, ai docenti e agli organi di informazione, per gli attacchi perpetrati dal sindaco Rao, recidivo in dichiarazioni arroganti e poco eleganti».

«Sabato prossimo alle 17, alla presenza di Giovanni Impastato, terremo nella nostra sede un’assemblea pubblica sulla vicenda e su quanto, ancora ai giorni nostri, il nome di Peppino Impastato e sua madre Felicia facciano paura» conclude.

