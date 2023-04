Ars, il deputato La Vardera pubblica l'esito negativo del suo test antidroga

Allegando il certificato dell’ospedale Cervello-Villa Sofia, il deputato regionale di ScN, Ismaele La Vardera, comunica che il suo test antidroga ha avuto esito negativo. «Ebbene, spero che anche gli altri 36 deputati che l’hanno fatto, possano pubblicare il risultato - dice - Due considerazioni, la prima è il dato. Solo 36 deputati su 70, e gli altri 34? Non pervenuti. Qualcuno ha definito inutile questa trovata, io la rivendico e aggiungo di aver presentato un disegno di legge per istituire la giornata regionale contro la droga con test per sindaci consiglieri e assessori».

«Credo che la politica quando parla di lotta alle droghe debba dare l’esempio - conclude La Vardera - solo ieri l’ormai ex capo della segreteria tecnica del presidente del Parlamento siciliano è stato sorpreso mentre comprava cocaina. Un plauso va fatto a Galvagno che l’ha mandato a casa subito. Le droghe fanno schifo. Uccidono e finanziano la mafia».

