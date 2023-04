Todaro: bene la nomina di Monti all'Enav, premiata la professionalità

«La nomina di Pasqualino Monti al vertice di Enav certifica la professionalità di un manager che in questi anni ha rivoluzionato l’immagine e l’efficienza dei porti della Sicilia Occidentale».

Lo dice Giuseppe Todaro, che in rappresentanza degli oltre 500 portuali di Osp, Portitalia e Clp aggiunge: «Quello che stiamo vivendo nei nostri porti, questa stagione felice frutto della presidenza illuminata di Monti, è un momento forse irripetibile. Finalmente si è passati dalle parole ai fatti. Abbiamo scoperto che le cose si possono pure realizzare, non solo progettare o lasciare nei cassetti come si è fatto per anni. Anche per questo – aggiunge Todaro – è più che mai importante, adesso, completare l’opera. I prossimi mesi sono un condensato di impegni e di scadenze e sapere che, nonostante la nomina all’Enav, Monti potrà mantenere anche l’incarico all’Autorità Portuale è per noi un grande conforto. Peraltro con un ulteriore vantaggio economico, visto che il presidente rinuncerà al compenso».

