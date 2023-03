Palermo, strisce pedonali anche dove non passano le auto. L'assessore Carta: «Non esiste il problema»

Ripristinate le strisce pedonali in via Benedettini a Palermo, a due passi dalle cupole rosse di San Giovanni degli Eremiti. Sembrerebbe normale amministrazione, ma in realtà si tratta di un'area pedonale inibita al traffico veicolare. A montare la polemica sui social è il consigliere comunale palermitano, capogruppo del M5S Antonino Randazzo, che dopo aver ricevuto la foto con la segnalazione da un amico ha reso pubblica l'anomalia.

«Eravamo preoccupati circa eventuali intenzioni da parte dell'amministrazione comunale di riaprire alle auto la via famosissima in tutta il mondo per la presenza di uno dei simboli di Palermo, ovvero il monastero di San Giovanni degli Eremiti - scrive Randazzo -. Ho chiesto informazioni all'amministrazione comunale - continua il consigliere - che mi ha comunicato che non c’è per fortuna nessuna intenzione di riaprire al traffico via dei Benedettini e che le strisce pedonali sono state ripristinate per errore. Sì, avete capito bene, per errore. Mi auguro che qualcuno paghi per tutto questo - conclude».

Contattato da gds.it, l'assessore all'Urbanistica Maurizio Carta risponde dapprima in maniera lapidaria, «Non esiste il problema», poi dà una spiegazione: «Sì, è un errore. Sono state ridipinte su strisce esistenti dalle squadre notturne dell’Amat nell’ambito delle attività che stanno conducendo in centro storico nel riprendere tutta la segnaletica orizzontale sbiadita. Queste - conclude Carta - non erano previste nel programma. Ma a rigor di codice della strada non sono illegittime perché in ogni caso passano mezzi».

La controreplica del consigliere Antonino Randazzo: «Voglio che venga fatta una verifica perché l'assessore mi ha detto che è stato fatto un errore. Ci sono tante strade aperte al traffico a Palermo con le strisce sbiadite, soprattutto in periferie come Brancaccio, Zen, Boccadifalco, e loro ripristinano quelle in area pedonale? È imbarazzante».

