Precari Covid, Catanzaro: scontro nella maggioranza sempre più profondo

«Sono passati solo pochi mesi dalla nascita del governo Schifani ma dentro la maggioranza assistiamo ad uno scontro sempre più profondo, alimentato da ripetuti 'diktat romanì sulle vicende siciliane. Adesso litigano sulla pelle dei precari Covid: a noi non interessano le guerre di posizionamento nel centrodestra, e riteniamo inaccettabile che si vada avanti con un continuo scaricabarile sulle decisioni da assumere tra Roma e Palermo. Chiediamo una posizione chiara da parte di chi ha responsabilità di governo per garantire il futuro di questi lavoratori». Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

«Oltretutto - aggiunge Catanzaro - questo scontro politico nella maggioranza rischia di far passare in secondo piano le gravi responsabilità che l’intero governo regionale ha sulla gestione complessiva della sanità in Sicilia, che già oggi fa registrare in tutto il nostro territorio deficit e carenze di estrema gravità destinate ad aumentare alla luce dello scellerato percorso indicato dal centrodestra sull'autonomia differenziata». «Riteniamo necessario - conclude il capogruppo Pd - che all’Ars si svolga un dibattito d’aula a 360 gradi sulla sanità siciliana, per fare emergere con chiarezza la posizione e le responsabilità di ciascuna parte politica rispetto ad un tema di fondamentale importanza dal quale dipende il diritto alla salute dei cittadini».

