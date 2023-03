L'inchiesta sulla Motorizzazione di Palermo: parte anche un'ispezione della Regione

«Ho dato mandato al dirigente generale del dipartimento dell’assessorato di disporre un’ispezione per comprendere quali interventi correttivi vadano adottati nell’immediato per rendere il sistema amministrativo più trasparente e impermeabile a pressioni corruttive». Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, con riferimento all’inchiesta che ha portato agli arresti alla Motorizzazione di Palermo. «Esprimo fiducia nel lavoro della magistratura - ha aggiunto l’assessore - che ringrazio per avere fatto luce su una vicenda scandalosa, confermando la disponibilità alla massima collaborazione anche per accertare eventuali ulteriori condotte illecite».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE