Foss Palermo, nominato nuovo commissario straordinario in attesa del Cda

Con decreto del presidente della Regione Renato Schifani, è stato nominato mercoledì 22 febbraio un nuovo commissario straordinario per la Fondazione orchestra sinfonica siciliana del teatro Politeama di Palermo. Si tratta di Marcello Giacone, che prende il posto di Nicola Tarantino che alla scadenza del suo mandato, il 10 febbraio scorso, ha manifestato l'indisponibilità a proseguire l'incarico. Il commissario uscente era in carica dal 20 marzo 2019.

Nei giorni scorsi a fare il nome di Giacone come possibile sostituto era stato l'Assessore per lo sport, il turismo e lo spettacolo Elvira Amata. Mercoledì la nomina che è però valida per 15 giorni. Il ruolo del dirigente sarà dunque pro tempore, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'Ente, nelle more che venga nominato il nuovo Consiglio di amministrazione. Il provvedimento è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sul sito della Regione siciliana.

