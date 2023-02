Gli aumenti ai deputati regionali, Chinnici: «Verserò la somma alla Missione di Biagio Conte»

«Ieri sera mi sono recata alla Missione Speranza e Carità, fondata dal missionario laico Biagio Conte, per incontrare il responsabile don Pino Vitrano, a cui ho consegnato un documento in cui mi impegno a versare ogni mese l'intera somma percepita come adeguamento Istat legato all’indennità parlamentare». Lo afferma Valentina Chinnici, deputata regionale del Pd.

«Dopo essermi consultata con gli uffici della Ragioneria regionale dell’Ars,- aggiunge -, ho infatti avuto certezza dell’inutilità di formulare una lettera di rinuncia che sarebbe stata rifiutata dagli uffici stessi, poiché, secondo la legge dello Stato vigente, non è ammessa rinunzia o cessione dell’indennità spettante ai deputati. Dunque, poiché non volevo compiere un gesto solo simbolico, ho scelto l’unica vera strada percorribile - dice - per rinunciare a questo aumento che continua a suonarmi come un’offesa verso tanti concittadini che vivono in situazioni disperanti».

© Riproduzione riservata