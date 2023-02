Adesso a Piano Battaglia si può sciare: riaprono gli impianti di risalita

Si parte. L’Ansfisa ha dato il via libera alla riapertura degli impianti di risalita di Piano Battaglia. Da domani, sabato 18 febbraio, le piste torneranno in funzione.

Un lavoro sinergico che ha visto impegnati, la Città Metropolitana, Palermo Energia, la società partecipata che gestisce gli impianti, l’Ente Parco delle Madonie, i Comuni del comprensorio di Piano Battaglia, Petralia Sottana, Polizzi, Isnello e Collesano, coordinati dalla Prefettura di Palermo. Polizia stradale, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale regionale, Protezioni civili dei Comuni, associazioni di volontariato saranno in campo per tutte le attività di controllo e sicurezza del territorio.

«Un altro passo avanti è stato fatto, - dice Salvatore Caltagirone commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie - ma non ci accontentiamo e senza sosta lavoreremo per continuare a migliorare i servizi e la fruibilità, non solo invernale, della nostra splendida stazione sciistica adeguandola sempre più alle aspettative dei nostri visitatori pur sempre nel rispetto dell’ambiente e della salvaguardia del nostro prezioso sito geologico».

© Riproduzione riservata